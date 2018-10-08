Дмитрий Азаров принял участие в первом публичном слушании проекта бюджета РФ в Совете Федерации

В понедельник, 8 октября, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошли первые парламентские слушания по проекту бюджета страны на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. Участие в них принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Основные параметры федеральной казны озвучила в своем докладе председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Проект бюджета сформирован на основе "базового" варианта, предполагающего продление антироссийских санкций и ответных экономических мер со стороны России.

В непростых внешнеэкономических условиях правительству РФ удалось достигнуть устойчивости макроэкономической ситуации, снизить зависимость от цен на нефть и обеспечить устойчиво низкую инфляцию. В то же время предстоит решить целый ряд вопросов, тормозящих научно-техническое и социально-экономическое развитие России, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018 года.

Проект бюджета направлен на достижение целей, установленных майскими указами главы государства. Главные приоритеты - развитие и сохранение человеческого капитала, а также модернизация инфраструктуры. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в ближайшие три года на решение этих задач будет выделено 5,6 трлн рублей.

Эксперты прогнозируют замедление роста экономики страны в 2019 г. на 1,3% и постепенное ускорение до 3,1% в 2021 году. Впервые за последние несколько лет проект бюджета формируется с профицитом в 1,9 трлн руб. в 2019 году, 1,2 трлн руб. в 2020 году, 952 млрд руб. в 2021 году.

При этом федеральный бюджет продолжит оказывать поддержку субъектам РФ. В 2019 г. регионам будет выделено в общей сложности 2095,3 млрд руб., а в 2020 году - 2153,9 млрд рублей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе парламентских слушаний особое внимание обратил на необходимость компенсации выпадающих доходов бюджетам регионов в связи с исключением движимого имущества организаций из объектов налогообложения со следующего года. Для компенсации этих выпадающих доходов правительство РФ предложило увеличить в пользу регионов норматив зачисления акциза на крепкую алкогольную продукцию с 50% до 80%.

Однако Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области поступления от акциза на крепкий алкоголь позволят компенсировать лишь 20% от суммы выпадающих доходов. "Считаю важным на этом этапе предусмотреть компенсацию выпадающих доходов субъектов РФ в виде дотации, которая должна поступить в регионы", - сказал глава Самарской области.

Дмитрий Азаров заметил, что налоговые поступления во многом зависят от усилий региональных властей по стимулированию инвесторов, а отмена налога на движимое имущество наиболее ощутимо скажется на регионах с наиболее высокой инвестиционной активностью, к которым относится Самарская область.

"Вопрос компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с отменой налога на движимое имущество остается крайне важным, - отметил глава региона. - По нашей оценке, выпадающие доходы консолидированного бюджета Самарской области в 2019 г. составят 6,5 млрд рублей. Мы знаем, что налог на имущество организаций служит стабильным источником доходов бюджетов субъектов РФ. Поэтому выпадающие доходы необходимо компенсировать такими же устойчивыми источниками доходов".

В качестве примера такого стабильного источника для региональных бюджетов глава Самарской области привел доходы от акциза на табачные изделия. Эта инициатива ранее уже была поддержана Советом Федерации.

Дмитрий Азаров также указал на то, что при распределении акцизов на крепкий алкоголь сохраняется схема, при которой часть регионов получает значительные отчисления по отдельным нормативам. Он предложил уже с 2020 года распределять акцизы между субъектами РФ на равных условиях.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации разделяет тревогу регионов по поводу исключения движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций. "Хотя сделано это из благих целей - для развития и поддержки промышленности, экономики в целом, - данное решение вновь приведет к выпадению доходов региональных бюджетов", - сказала спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко также отметила, что ни один закон, принимаемый правительством и затрагивающий вопросы регионального развития, не должен приниматься без обсуждения с регионами РФ и компенсации выпадающих доходов иными источниками финансирования. "Пришло время, когда палата регионов вынуждена занять жесткую позицию", - заявила она.

Также Дмитрий Азаров вынес на обсуждение участников слушаний вопрос о централизации налога на прибыль. В соответствии с законодательством регионы, обеспечивающие рост поступления налога на прибыль в федеральный бюджет, в качестве частичной компенсации и стимулирования роста налогового потенциала получают дотации.

Однако при этом поступления от обособленных подразделений участников консолидированных групп налогоплательщиков, которые фактически работают на территории региона, но имеют головные организации в других субъектах, учитываются согласно методике распределения дотаций поступлений по другим регионам.

Для Самарской области доля таких поступлений составляет 40%. "Предлагаю в 2019 году на основании анализа данных отчетностей за 2018 год обсудить иные объективные подходы к распределению дотаций, учитывающие реальные поступления налога на прибыль в федеральный бюджет с территории регионов", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Еще одна важная тема, которую губернатор Самарской области внес на рассмотрение при обсуждении бюджета РФ, касалась реализации майского указа главы государства, по итогам которого были сформированы 12 национальных проектов.

"Федеральным бюджетом на эти цели предусмотрены значительные средства. Вместе с тем до настоящего времени субсидии в рамках нацпроектов не распределены между регионами, отсутствует понимание по мероприятиям, по суммам. Учитывая, что региональные бюджеты должны быть внесены в законодательные органы субъектов до 1 ноября, отсутствие этой информации не позволит включить необходимые средства на обеспечение софинансирования в областные бюджеты. По этой причине есть риск принятия региональных бюджетов с последующими значительными корректировками, в том числе затрагивающими принятые социально-значимые расходные обязательства", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров предложил рекомендовать федеральным органам исполнительной власти в кратчайшие сроки довести до регионов сведения о конкретных мероприятиях в рамках нацпроектов, которые требуют софинансирования за счет бюджетов субъектов РФ. Инициативы главы Самарской области нашли одобрение среди участников заседания.

Подводя итоги слушаний, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рекомендовала правительству РФ доработать проект бюджета с учетом предложений, высказанных губернаторами регионов РФ, отметив их конструктивность и обоснованность. Публичное обсуждение проекта федерального бюджета продолжится после его принятия Госдумой в первом чтении.