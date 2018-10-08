Два автомобиля загорелись ночью в с. Суходол

В ночь с 7 на 8 октября на разных улицах в с. Суходол Сергиевского района с разницей в несколько минут загорелись два автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в 1:43 четверо пожарных на спецавтомобле выехали на ул. Суворова, где горел ВАЗ-2115. В 2:05, когда тушение еще продолжалось, огнеборцы получили сообщение о возгорании машины на ул. Пушкина. Там горел Chevrolet.

Первую легковушку удалось потушить в 2:15, а вторую — в 2:17.

Данных о пострадавших нет. Причины пожаров и ущерб устанавливаются.