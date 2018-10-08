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Общество

Полицейские остановили запуск мощного свадебного салюта в центре Самары

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Жители домов № 119 и 123 по ул. Галактионовской в Самаре поблагодарили полицейских Ленинского района, не давших запустить рядом с их жильем свадебный салют, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам полицейских, 21 сентября в Самаре, на пересечении улиц Рабочей и Галактионовской, жители окрестных домов заметили приготовления пиротехников к запуску салюта в честь свадебного торжества. К запуску готовилось более 10 батарей весом около 100 килограмм. Горожане забеспокоились, что расположенные рядом постройки 19 века не выдержат такого мощного фейерверка.

"Для предотвращения возможного правонарушения и сбора материала по поступившему сообщению старший оперативный дежурный ОП № 5 У МВД России по Самаре капитан полиции Александр Демин направил на место происшествия дежурный наряд: полицейского-водителя прапорщика полиции Анатолия Солдатова и дежурного капитана полиции Марину Николаеву", — сообщили в областном полицейском главке.

Полицейские опросили заявителя, организатора торжества и пиротехников, проверили разрешающие профессиональную деятельность документы, провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения требований закона в части соблюдения тишины ночью в многоквартирных домах. В итоге конфликт был улажен. Организаторы перенесли запуск салюта в другое место, вне города.

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и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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