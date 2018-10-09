В тренерский штаб "Крыльев Советов" войдут три специалиста из Черногории

В тренерский штаб нового главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории.
Тренером по физподготовке станет Саша Петрович, знакомый Миодрагу Божовичу по работе в тульском "Арсенале", а также в сербской "Црвене Звезде". Двумя другими ассистентами станут Милорад Байович, который работал с Божовичем в "Ростове" и "Локомотиве", а также Войо Чалов, имеющий опыт работы в России с 2008 года.
Вместе с Миодрагом Божовичем он работал в "Амкаре", "Москве", "Ростове", "Локомотиве", тульском "Арсенале", а также в сербских клубах "Борац" и "Црвена Звезда".
К исполнению своих обязанностей они приступят 10 октября, когда игроки "Крыльев Советов" возобновят тренировочные занятия и начнут подготовку к матчу с "Уралом".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))