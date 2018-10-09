Мэрия Самары: тепло поступило в 95% домов

В Самаре завершается процесс подключения к теплу, сообщает пресс-служба мэрии. За минувшие сутки тепло подали еще в 310 домов. По состоянию на утро 9 октября отапливается 9811 объектов, что составляет 95,6%.

Теплом обеспечены 99,4% социальных объектов. Детские сады, учреждения спорта и дополнительного образования получают отопление. Также тепло поступило в 97,9% учреждений культуры.

Три учреждения культуры отопление получат в середине недели.

Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии, по темпам лидируют Ленинский и Красноглинский районы. В Самарском же районе специалисты ведомства обратили внимание на необходимость более оперативно завершать процесс подключения и устранения аварийных ситуаций.

Для разрешения проблем, связанных с отоплением, можно звонить по телефонам горячей линии районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии.