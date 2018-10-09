Мэрия Самары: тепло поступило в 95% домов

В Самаре завершается процесс подключения к теплу, сообщает пресс-служба мэрии. За минувшие сутки тепло подали еще в 310 домов. По состоянию на утро 9 октября отапливается 9811 объектов, что составляет 95,6%.
Теплом обеспечены 99,4% социальных объектов. Детские сады, учреждения спорта и дополнительного образования получают отопление. Также тепло поступило в 97,9% учреждений культуры.
Три учреждения культуры отопление получат в середине недели.
Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии, по темпам лидируют Ленинский и Красноглинский районы. В Самарском же районе специалисты ведомства обратили внимание на необходимость более оперативно завершать процесс подключения и устранения аварийных ситуаций.
Для разрешения проблем, связанных с отоплением, можно звонить по телефонам горячей линии районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...