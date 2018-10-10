Полицейских из Безенчукского района подозревают в злоупотреблении полномочиями

Недавно по требованию прокуратуры Безенчукского района возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении должностных лиц ОМВД России по Безенчукскому району по ч. 1 ст. 285 УК РФ, сообщили в прокуратуре Самарской области.

"Установлено, что в мае 2017 г. сотрудниками полиции Безенчукского района сфальсифицированы материалы доследственной проверки в отношении гражданки, которые послужили основанием к возбуждению в ее отношении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации)", — пояснили в надзорном ведомстве.

По результатам расследования уголовное дело в отношении женщины прекращено в связи с отсутствием состава преступления, с признанием права на реабилитацию.

Ход и результаты расследования уголовного дела о злоупотреблении полицейских взяты прокуратурой Безенчукскогорайона района на контроль.