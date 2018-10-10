Врачи тольяттинской "скорой" спасли мужчину, съевшего на спор четыре мухомора

Во вторник, 9 октября, около 15:30 в с. Подстепки Ставропольского района, что в 24 км от Тольятти, потребовалась срочная помощь мужчине в возрасте около 41 года, который на спор съел четыре мухомора, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, после употребления грибов у мужчины проявились признаки отравления, дошло до судорог. Для пострадавшего была вызвана "скорая". Спасать его в срочном порядке отправились врачи тольяттинской службы "03", которые обслуживают не только Автоград, но и Ставропольский район.

Прибывшие медики сразу приняли меры для спасения отравившегося, в том числе сделали ему промывание желудка, и увезли в тольяттинскую больницу с токсикологическим отделением.