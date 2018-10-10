На ул. Стара-Загора в Самаре при столкновении легковушек пострадали два человека

Во вторник, 9 октября, в 22:05 в Кировском районе Самары напротив дома № 181 по ул. Стара -Загора произошло столкновение двух легковых автомобилей, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в ДТП пострадал один из водителей и пассажир. Предположительно, они получили ушибы.

По факту ДТП проводится проверка.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. Судя по фотографиям очевидцев, при ДТП обе машины получили серьезные повреждения. У каждой разбита передняя часть кузова. На месте происшествия находились машины службы "скорой помощи". В том числе автомобиль реанимационной бригады.