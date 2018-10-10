На ул. Стара-Загора в Самаре при столкновении легковушек пострадали два человека

Во вторник, 9 октября, в 22:05 в Кировском районе Самары напротив дома № 181 по ул. Стара -Загора произошло столкновение двух легковых автомобилей, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в ДТП пострадал один из водителей и пассажир. Предположительно, они получили ушибы.
По факту ДТП проводится проверка.
Случившееся нашло отражение в соцсетях. Судя по фотографиям очевидцев, при ДТП обе машины получили серьезные повреждения. У каждой разбита передняя часть кузова. На месте происшествия находились машины службы "скорой помощи". В том числе автомобиль реанимационной бригады.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.