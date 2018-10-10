Директора самарского магазина обвиняют в даче взятки полицейскому

В Новокуйбышевске в суд с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело директора самарского магазина, обвиняемой в даче взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 5 марта 2018 г. женщина передала инспектору ОДН 15 тыс. руб. за сокрытие выявленного правонарушения — продажу алкоголя несовершеннолетнему.