На участке пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе могут вернуть двустороннее движение

Департамент транспорта Самары приступил к разработке схемы организации дорожного движения на пр. Карла Маркса с возвращением двустороннего движения на участке между ул. Гагарина и пр. Митерева, сообщается в twitter ведомства.

"В случае положительного согласования ГИБДД данного документа, соответствующее решение будет принято", - говорится в сообщении департамента. Одностороннее движение здесь ввели этим летом, что вызвало недовольство жителей города.