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Общество

На участке пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе могут вернуть двустороннее движение

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары приступил к разработке схемы организации дорожного движения на пр. Карла Маркса с возвращением двустороннего движения на участке между ул. Гагарина и пр. Митерева, сообщается в twitter ведомства.

"В случае положительного согласования ГИБДД данного документа, соответствующее решение будет принято", - говорится в сообщении департамента.

Одностороннее движение здесь ввели этим летом, что вызвало недовольство жителей города.

Гид потребителя

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Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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