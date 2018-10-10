На участке пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе могут вернуть двустороннее движение

Департамент транспорта Самары приступил к разработке схемы организации дорожного движения на пр. Карла Маркса с возвращением двустороннего движения на участке между ул. Гагарина и пр. Митерева, сообщается в twitter ведомства.
"В случае положительного согласования ГИБДД данного документа, соответствующее решение будет принято", - говорится в сообщении департамента.
Одностороннее движение здесь ввели этим летом, что вызвало недовольство жителей города.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.