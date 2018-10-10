Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис дал старт совместной с Самарским университетом программе целевой подготовки

Предприятие, входящее в глобальный Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, готово принять на работу в ближайшие годы тысячу новых специалистов, в их числе и студенты вуза.
Во вторник, 9 октября, делегация ведущего автомобилестроительного предприятия России посетила Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева. Руководство вуза и АвтоВАЗа обсудили дальнейшие перспективы долгосрочного сотрудничества по привлечению талантливых выпускников в компанию, а также совместную инновационную деятельность и реализацию крупных проектов.
Напомним, в феврале 2018 г. Самарский университет и ПАО "АвтоВАЗ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в указанных сферах. В рамках сотрудничества бакалавры Самарского университета уже сейчас имеют возможность проходить практику на АвтоВАЗе. Однако центральным звеном в партнерском взаимодействии является совместная программа целевой подготовки Самарского университета и ПАО "АвтоВАЗ". Ее выпускники имеют высокие шансы для быстрого старта профессиональной карьеры в службе инжиниринга предприятия, являющейся частью глобального Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В учебный план включены обязательные для будущих инженеров АвтоВАЗа дисциплины, что поможет им быть востребованными и компетентными специалистами с первых дней в профессии.
На площадке вуза президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис обозначил амбициозные цели предприятия: создать до 2026 г. восемь новых моделей и провести девять фейслифтов LADA. Он отметил, что для этих целей Компании нужны молодые, энергичные специалисты, а для начинающих инженеров это отличная возможность сделать международную карьеру в мировом автомобильном альянсе.
"На сегодня мы уже приняли в штат предприятия - в сферу конструкций, инжиниринга, технологий - 10 выпускников Самарского университета. Я очень рад, что у нас есть совместная целевая программа обучения, но мы хотим сделать больше. Мы значительно увеличиваем штат в инжиниринге: за прошлый год на работу принято 155 инженеров, в этом почти 300, а планируем принять еще тысячу специалистов", - поделился задачами на ближайшее будущее президент АвтоВАЗа.
Также он рассказал, как сейчас идет развитие новых сфер в автомобильной индустрии. Тренд -
автоматизация, роботизация, беспилотные автомобили. "Ваши инженеры входят в автомобильную индустрию на этапе быстрой эволюции. Предприятие должно быть в состоянии соответствовать уровню поставленных задач, поэтому мы рады, что ваши выпускники приходят на АвтоВАЗ", - подчеркнул Ив Каракатзанис.
Во встрече с руководством АвтоВАЗа участвовали студенты первого набора совместной программы, они смогли лично задать президенту предприятия интересующие их вопросы. В частности, молодых людей волновало, смогут ли они трудоустроиться, если специальность, полученная в вузе, не вполне соответствует представленным на заводе. Руководство компании озвучило будущим инженерам консолидированное мнение: будьте гибкими, смотрите шире на свои компетенции, будьте грамотными специалистами, и вы обязательно найдете, где приложить свои таланты.
"Подчеркиваю, нам нужно много талантливых выпускников - около тысячи хороших инженеров. Я надеюсь, что вы станете первыми из этой тысячи", - напутствовал первокурсников Ив Каракатзанис. - Думаю, это важно - стать частью АвтоВАЗа, а в более глобальном смысле - частью мощного международного альянса. Автомобильная компания переживает сейчас новую революцию. Это значит, что в будущем для вас как хороших инженеров есть огромные возможности для реализации в этой сфере".
"17 студентов - это только начало, - уверен проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов. - У нас очень много образовательных программ, и около 10% наших студентов обучаются по направлениям, напрямую связанным с профессиями, востребованными АвтоВАЗом".
Новым этапом в сотрудничестве вуза с предприятиям станет второй всероссийский форум, посвященный карьере, который пройдет в Самарском университете осенью. А также всероссийская школа инжиниринга, которую вуз организует зимой 2019 года.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.