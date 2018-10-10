Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис дал старт совместной с Самарским университетом программе целевой подготовки

Предприятие, входящее в глобальный Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, готово принять на работу в ближайшие годы тысячу новых специалистов, в их числе и студенты вуза.

Во вторник, 9 октября, делегация ведущего автомобилестроительного предприятия России посетила Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева. Руководство вуза и АвтоВАЗа обсудили дальнейшие перспективы долгосрочного сотрудничества по привлечению талантливых выпускников в компанию, а также совместную инновационную деятельность и реализацию крупных проектов.

Напомним, в феврале 2018 г. Самарский университет и ПАО "АвтоВАЗ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в указанных сферах. В рамках сотрудничества бакалавры Самарского университета уже сейчас имеют возможность проходить практику на АвтоВАЗе. Однако центральным звеном в партнерском взаимодействии является совместная программа целевой подготовки Самарского университета и ПАО "АвтоВАЗ". Ее выпускники имеют высокие шансы для быстрого старта профессиональной карьеры в службе инжиниринга предприятия, являющейся частью глобального Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В учебный план включены обязательные для будущих инженеров АвтоВАЗа дисциплины, что поможет им быть востребованными и компетентными специалистами с первых дней в профессии.

На площадке вуза президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис обозначил амбициозные цели предприятия: создать до 2026 г. восемь новых моделей и провести девять фейслифтов LADA. Он отметил, что для этих целей Компании нужны молодые, энергичные специалисты, а для начинающих инженеров это отличная возможность сделать международную карьеру в мировом автомобильном альянсе.

"На сегодня мы уже приняли в штат предприятия - в сферу конструкций, инжиниринга, технологий - 10 выпускников Самарского университета. Я очень рад, что у нас есть совместная целевая программа обучения, но мы хотим сделать больше. Мы значительно увеличиваем штат в инжиниринге: за прошлый год на работу принято 155 инженеров, в этом почти 300, а планируем принять еще тысячу специалистов", - поделился задачами на ближайшее будущее президент АвтоВАЗа.

Также он рассказал, как сейчас идет развитие новых сфер в автомобильной индустрии. Тренд -

автоматизация, роботизация, беспилотные автомобили. "Ваши инженеры входят в автомобильную индустрию на этапе быстрой эволюции. Предприятие должно быть в состоянии соответствовать уровню поставленных задач, поэтому мы рады, что ваши выпускники приходят на АвтоВАЗ", - подчеркнул Ив Каракатзанис.

Во встрече с руководством АвтоВАЗа участвовали студенты первого набора совместной программы, они смогли лично задать президенту предприятия интересующие их вопросы. В частности, молодых людей волновало, смогут ли они трудоустроиться, если специальность, полученная в вузе, не вполне соответствует представленным на заводе. Руководство компании озвучило будущим инженерам консолидированное мнение: будьте гибкими, смотрите шире на свои компетенции, будьте грамотными специалистами, и вы обязательно найдете, где приложить свои таланты.

"Подчеркиваю, нам нужно много талантливых выпускников - около тысячи хороших инженеров. Я надеюсь, что вы станете первыми из этой тысячи", - напутствовал первокурсников Ив Каракатзанис. - Думаю, это важно - стать частью АвтоВАЗа, а в более глобальном смысле - частью мощного международного альянса. Автомобильная компания переживает сейчас новую революцию. Это значит, что в будущем для вас как хороших инженеров есть огромные возможности для реализации в этой сфере".

"17 студентов - это только начало, - уверен проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов. - У нас очень много образовательных программ, и около 10% наших студентов обучаются по направлениям, напрямую связанным с профессиями, востребованными АвтоВАЗом".

Новым этапом в сотрудничестве вуза с предприятиям станет второй всероссийский форум, посвященный карьере, который пройдет в Самарском университете осенью. А также всероссийская школа инжиниринга, которую вуз организует зимой 2019 года.