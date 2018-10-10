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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре начала работать "горячая линия" по вопросам отопления

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 октября в Самаре запущена "горячая линия", по которой горожане могут обращаться с проблемами по подключению к теплу. У жителей есть возможность передавать свои обращения по телефонам как районных администраций, так и департамента городского хозяйства и экологии.

Все вопросы, поступившие на "горячую линию", находятся на контроле специалистов до полного их исполнения.

Телефоны "горячей линии" районов Самары:

  • Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 339-01-53 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 339-01-50 (круглосуточно);
  • Кировский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 995-03-87 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 995-05-26 (круглосуточно);
  • Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 950-49-66 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 950-03-13 (круглосуточно);
  • Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 339-27-60 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 339-27-74 (круглосуточно);
  • Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 335-45-17 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни), с 08:30 до 16:30 (в выходные дни); оперативный дежурный района - 334-57-39 (круглосуточно);
  • Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 995-40-27 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 995-00-59 (круглосуточно);
  • Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 333-54-18 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 333-39-53 (круглосуточно);
  • Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 262-03-81 - с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница - до 16:30); оперативный дежурный района - 262-46-21 (круглосуточно);
  • Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района - 330-68-32 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативно-диспетчерская служба района - 330-05-54 (круглосуточно).

Кроме того, работает "горячая линия" департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары: 266-56-22 - с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница - до 16:30); 266-54-54 - круглосуточно.

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