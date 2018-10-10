В Сызрани задержали подозреваемого в педофилии, скрывшегося от следствия Красноярска

На железнодорожной станции в Сызрани сотрудники транспортной полиции задержали 24-летнего жителя Красноярска, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает Сызранский ЛО МВД РФ на транспорте.

Ранее молодой человек, пытаясь избежать уголовной ответственности по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"), скрылся от следствия.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, где ведется расследование, подозреваемый создал в Интернете фейковую страницу, где от имени врача предлагал девочкам от 10 до 15 лет выслать ему свои интимные фото, после чего обещал им консультацию по медицинским вопросам.

Молодого человека оставили под подпиской о невыезде, но он скрылся и пытался добраться по железной дороге из Красноярска в Волгоград.

Обвиняемого передали инициатору розыска и этапировали в Красноярск.

Задержанному грозит большой срок лишения свободы. Санкция только одного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ предусматривает для виновного от 12 до 20 лет лишения свободы.