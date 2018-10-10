В Сызрани задержали подозреваемого в педофилии, скрывшегося от следствия Красноярска

На железнодорожной станции в Сызрани сотрудники транспортной полиции задержали 24-летнего жителя Красноярска, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает Сызранский ЛО МВД РФ на транспорте.
Ранее молодой человек, пытаясь избежать уголовной ответственности по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"), скрылся от следствия.
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, где ведется расследование, подозреваемый создал в Интернете фейковую страницу, где от имени врача предлагал девочкам от 10 до 15 лет выслать ему свои интимные фото, после чего обещал им консультацию по медицинским вопросам.
Молодого человека оставили под подпиской о невыезде, но он скрылся и пытался добраться по железной дороге из Красноярска в Волгоград.
Обвиняемого передали инициатору розыска и этапировали в Красноярск.
Задержанному грозит большой срок лишения свободы. Санкция только одного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ предусматривает для виновного от 12 до 20 лет лишения свободы.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...