В регионе возродят государственный финансовый контроль

В среду, 10 октября, состоялось очередное заседание правительства Самарской области под председательством врио первого вице-губернатора — председателя правительства Александра Нефедова. В рамках заседания правительство утвердило положение о государственной инспекции финансового контроля области.

Напомним, ранее за эффективностью расходования бюджетных средств следила служба финансового контроля области. Она просуществовала в структуре правительства 6 лет, с 2010 по 2016 год, после чего была упразднена. Полномочия службы были распределены между министерством финансов и вновь образованным управлением по контролю в сфере закупок.

Об эффективности работы службы неоднократно высказывался глава региона Дмитрий Азаров. В конце сентября он подписал постановление "О некоторых вопросах в структуре органов исполнительной власти", где говорилось в том числе и о возрождении ГФК.

Сегодня правительство утвердило положение о ведомстве. Согласно документу, с 1 января 2019 года управление по контролю в сфере закупок будет переименовано в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области. При этом к нему перейдут полномочия минфина по осуществлению внутреннего финансового контроля.

"Указанные изменения будут способствовать повышению эффективности и результативности осуществления контрольной деятельности, в том числе путем предотвращения необоснованного расходования бюджетных средств на этапе предварительного контроля", — рассказала врио руководителя управления Наталья Ульченко.

План по передаче полномочий между ведомствами уже утвержден. До конца года предстоит решить кадровые, организационные и законотворческие вопросы.