В регионе возродят государственный финансовый контроль

В среду, 10 октября, состоялось очередное заседание правительства Самарской области под председательством врио первого вице-губернатора — председателя правительства Александра Нефедова. В рамках заседания правительство утвердило положение о государственной инспекции финансового контроля области.
Напомним, ранее за эффективностью расходования бюджетных средств следила служба финансового контроля области. Она просуществовала в структуре правительства 6 лет, с 2010 по 2016 год, после чего была упразднена. Полномочия службы были распределены между министерством финансов и вновь образованным управлением по контролю в сфере закупок.
Об эффективности работы службы неоднократно высказывался глава региона Дмитрий Азаров. В конце сентября он подписал постановление "О некоторых вопросах в структуре органов исполнительной власти", где говорилось в том числе и о возрождении ГФК.
Сегодня правительство утвердило положение о ведомстве. Согласно документу, с 1 января 2019 года управление по контролю в сфере закупок будет переименовано в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области. При этом к нему перейдут полномочия минфина по осуществлению внутреннего финансового контроля.
"Указанные изменения будут способствовать повышению эффективности и результативности осуществления контрольной деятельности, в том числе путем предотвращения необоснованного расходования бюджетных средств на этапе предварительного контроля", — рассказала врио руководителя управления Наталья Ульченко.
План по передаче полномочий между ведомствами уже утвержден. До конца года предстоит решить кадровые, организационные и законотворческие вопросы.
Последние комментарии
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.