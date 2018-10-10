Резидент "Жигулевской долины" выпустил оборудование для лечения детей без операций

Компания "Доказательная медицина" завершила процедуру лицензирования собственного производства медико-технического комплекса для диагностики и лечения патологии кишечника у детей.

Как сообщает пресс-служба технопарка "Жигулевская долина", накануне сотрудники компании-резидента выпустили первую партию оборудования.

По информации разработчиков, речь идет об автоматизированной системе диагностики и безоперационного лечения кишечной инвагинации у детей.

"Новый способ диагностики запатентован и уже внедрен в практику, — говорит директор ООО "Доказательная медицина" Александр Изосимов. — Разработанный нами прибор АЭСДИ — ОМП позволяет выявить патологию на ранней стадии, и что очень важно, без привязки к специализированным медицинским центрам. Он значительно повышает достоверность диагностики и позволяет фиксировать проводимые исследования на различных электронных носителях".

Прибор предназначен для создания воздушного потока, который способен расправить инвагинацию кишечника. В процессе диагностики наличие патологии подтверждается резким повышением внутрикишечного давления, что моментально отображается на мониторе прибора. А вот расправление инвагинации, напротив, определяется резким падением давления. Это в свою очередь свидетельствует о восстановлении проходимости просвета кишечника.

, еще одним важным преимуществом использования данного прибора является то, что лечение инвагинации кишечника у детей практически не имеет осложнений, так как прибор имеет несколько степеней защиты. Кроме того, применение медико-технического комплекса значительно снизит количество оперативных вмешательств, в том числе, неоправданных операций, которые выполнялись из-за ошибочного диагноза инвагинации по медицинскому принципу "сомнения в пользу операции".

В сообщении подчеркивается, что взять на вооружение АЭСДИ — ОМП могут, как крупные медицинские учреждения, так и частные клиники.