Самарским правоохранителям спустя четыре года сообщили о растлении подростка

В Самаре возбудили уголовное дело по ст. 134-2 УК РФ "Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", сообщил источник в правоохранительных органах.

1 октября стражам порядка поступило сообщение о том, что с 17 ноября и до конца 2014 г. в квартире на пр. Металлургов некий Вячеслав имел интимную связь с самарцем 2000 года рождения.