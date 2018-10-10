Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексея Тулина, подозревают в получении взятки, сопряженном с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено СУ СК по Самарской области по материалам регионального УФСБ.
По версии следствия, в период с мая 2017 г. по май 2018 г. Алексей Тулин получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия взятку в несколько приемов в виде не менее 36 тонн щебня. За это он обещал не привлекать к ответственности сотрудников МП в случае выявления нарушений при выполнении ремонта трамвайных путей, выходящих на дороги общего пользования. По данным источников Волга Ньюс, речь идет об МП "ТТУ".
"В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, вину свою в совершении преступления он не признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей", — сообщают в региональном СУ СК.
Кроме того, следствие не исключает, что Тулин может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем следственное управление обращается к гражданам, которые могли стать свидетелями незаконной деятельности или пострадавшими от действий сотрудника полиции, связаться со следователем по телефону: 8 (846) 339-12-91.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...