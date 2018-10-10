В Самаре оценивают качество ремонта дороги на ул. Гая

В Самаре с участием специалистов, общественников и управляющих микрорайонами продолжается приемка дорожных объектов, которые были отремонтированы в этом году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дорогим".

Так, 10 октября визуальную и инструментальную оценку качества дали обновленному участку улицы Гая — она приведена в порядок в границах улиц Врубеля и Луначарского. Протяженность объекта составляет 1,8 км; площадь — 9 тыс. кв. метров.

В присутствии управляющих микрорайонами и активных жителей замерили длину и ширину отремонтированного участка с помощью рулеток и курвиметра — параметры соответствуют тем, что прописаны в муниципальном контракте. Также с использованием дорожной рейки оценивалась ровность конструктивных слоев дорожной одежды. Как поясняют кураторы, незначительные отклонения — в пределах допустимых значений.

Стоит отметить, что подрядная организации — ООО "НПФ "XXI век" — справилась с работами всего за неделю, завершив их 28 сентября в соответствии с заявленными сроками. Фрезерование изношенного покрытия проезжей части делали в ночную смену. Поскольку автомобильное движение на участке не очень интенсивное, это позволило выполнять часть запланированных работ и в дневную смену — днем преимущественно велась укладка новой дорожной "одежды" на подготовленных отрезках.

"Применялся плотный высокопрочный асфальтобетон. Толщина свежего слоя — пять сантиметров. Также были отремонтированы инженерные коммуникации. Полсотни колодцев подняты на нужную высотную отметку. Кроме того, в створе дороги приведены в порядок парковочные пространства, съезды на прилегающие территории", — рассказал заведующим сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Владимир Былинкин.

Два дня назад специалисты взяли пробы нового покрытия. Результаты лабораторных исследований станут известны в ближайшие дни. Отверстия после взятия проб подрядчик обязуется заделать той же смесью, что применялась при ремонте, до конца этой рабочей недели.

Улицу Гая взяли в ремонт после обновления по федеральному проекту участков дорог местного значения, фигурирующих в основном перечне. Дополнительный объем сформировался исходя из многочисленных обращений горожан. Также учитывались предписания ГИБДД.

Высокую активность местных жителей отмечают и управляющие микрорайонами. "От улицы Революционная до улицы Ерошевского ездить было проблематично из-за большого количества ям, выбоин. Как только было принято решение о включении улицы Гая в список дорог, запланированных к ремонту в этом сезоне, вместе с жителями организовали контрольные мероприятия. Действовали во взаимодействии с подрядчиком и кураторами. Активисты следили за процессом ремонта, высказывали свои замечания. Например, с учетом мнений общественников дорожники переложили часть покрытия, устранив неровности", — прокомментировал управляющий микрорайоном № 24 Октябрьского района Дмитрий Яхонтов.

"Раньше дорога была в неудовлетворительном состоянии. Жители направляли свои обращения и в департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, и в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Просьбы не остались не услышанными. Подрядчик выполнил даже больше, нежели планировалось изначально", — подчеркнула управляющий микрорайоном №31 Октябрьского района Надежда Вершинина.

В частности, в связи с естественным уклоном дороги раньше дождевая вода застаивалась в районе ул. Лукачева, 36б. Просьбу помочь в решении проблемы жители озвучили представителям МБУ Самары "Дорожное хозяйство" и руководству подрядной организации.

"После дождей были настолько большие лужи, что у нас начала разрушаться отмостка дома. Мы опасались за фундамент. Теперь все жильцы благодарны — рабочие оказали нам содействие и выполнили устройство искусственной неровности", — поделилась впечатлениями от дорожного ремонта председатель совета дома № 36б по ул. Лукачева Валентина Фунтова.

Как сообщает администрация Самары, приемка качества ремонта продолжится. Общественники высказали намерение и в дальнейшем продолжать следить за состоянием отремонтированного участка.

В 2018 году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Самаре привели в нормативное состояние 63 участка магистралей общей площадью 728 тыс. кв. метров.

Как сообщает администрация Самары, первоначально планировалось отремонтировать порядка 45 км самарских дорог, теперь протяженность обновленных дорог составляет 64,5 километра. Таким образом, план перевыполнен почти на треть, учитывая дополнительные объекты.