В 2019 г. прожиточный минимум пенсионеров в регионе останется на прежнем уровне

Во среду, 10 октября, правительство области утвердило проект закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год".
По словам министра труда региона Ирины Никишиной, он составит 8 413 рублей, как и в нынешнем году.
Напомним, что величина прожиточного минимума пенсионера нужна для определения размера социальной доплаты к пенсии тем неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии с учетом всех денежных выплат оказывается меньше величины прожиточного минимума.
В 2019 году в Самарской области доплата будет устанавливаться так, чтобы пенсия неработающего пенсионера была не ниже 8413 рублей.
Последние комментарии
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.