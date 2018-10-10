В 2019 г. прожиточный минимум пенсионеров в регионе останется на прежнем уровне

Во среду, 10 октября, правительство области утвердило проект закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год".

По словам министра труда региона Ирины Никишиной, он составит 8 413 рублей, как и в нынешнем году.

Напомним, что величина прожиточного минимума пенсионера нужна для определения размера социальной доплаты к пенсии тем неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии с учетом всех денежных выплат оказывается меньше величины прожиточного минимума.

В 2019 году в Самарской области доплата будет устанавливаться так, чтобы пенсия неработающего пенсионера была не ниже 8413 рублей.