В Сызранском районе почти два часа тушили пожар в частном доме

В среду, 10 октября, в Сызранском районе 13 пожарных на четырех машинах в 12:28 выехали на ул. Заречную в пос. Новоселки, где загорелся частный дом и постройки во дворе на площади 200 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, пожар удалось полностью ликвидировать в 14:20. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.