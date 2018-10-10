Тарифами на коммунальные услуги займется отдельный департамент

С 1 января 2019 года в структуре правительства появится отдельный департамент ценового и тарифного регулирования. Положение о ведомстве утвердили на очередном заседании областного правительства, которое состоялось в среду, 10 октября.

Новому органу передадут полномочия министерства энергетики и ЖКХ и министерства экономического развития и инвестиций в сфере государственного регулирования цен (тарифов). В задачи департамента входит обеспечение единой ценовой и тарифной политики, защита экономических интересов потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), создание стимулов для повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения, коммунальной инфраструктуры.