Тарифами на коммунальные услуги займется отдельный департамент

С 1 января 2019 года в структуре правительства появится отдельный департамент ценового и тарифного регулирования. Положение о ведомстве утвердили на очередном заседании областного правительства, которое состоялось в среду, 10 октября.
Новому органу передадут полномочия министерства энергетики и ЖКХ и министерства экономического развития и инвестиций в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
В задачи департамента входит обеспечение единой ценовой и тарифной политики, защита экономических интересов потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), создание стимулов для повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения, коммунальной инфраструктуры.
Последние комментарии
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.