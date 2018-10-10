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"Единая Россия" определится с кандидатом на пост спикера губдумы 15 октября

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайший понедельник, 15 октября, региональное отделение партии "Единая Россия" определится со своим кандидатом на должность председателя Самарской губернской думы.

Как сообщает пресс-служба партии, этот вопрос будет рассмотрен на внеочередной конференции.
Из каких кандидатур планируется выбирать, в реготделении партии пока не уточняют.

Но по информации источников Волга Ньюс, знакомых с ситуацией, на этот пост будут выдвинуты два кандидата, и одним из них станет лидер фракции "Единой России" в Самарской губернской думе Геннадий Котельников.

Как предполагают источники издания, пожелавшие остаться не названными, высока вероятность того, что именно Геннадий Котельников будет рекомендован партией на должность спикера губернской думы.

Напомним, губдума осталась без председателя после того, как 20 сентября скончался Виктор Сазонов, возглавлявший думу с 2001 г. — на протяжении нескольких созывов. Сообщалось, что Виктор Сазонов на протяжении последних месяцев жизни боролся с онкологическим заболеванием.

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