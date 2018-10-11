В Жигулевске пострадала пассажирка врезавшейся в столб легковушки

В среду, 10 октября, в 23:10, в Жигулевске произошло ДТП с участием 35-летнего водителя Chevrolet Lacetti, который ехал по ул. Ткачева в направлении ул. Фрунзе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 80 по ул. Ткачева он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в световую опору. В аварии пострадала 37-летняя пассажирка легковушки. Ее госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка.