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Власть и политика

Стартовал новый всероссийский конкурс "Лидеры России"

МОСКВА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 октября, на пресс-конференции в Москве был объявлен старт нового всероссийского конкурса "Лидеры России".

Напомним, конкурс проводится по поручению президента страны Владимира Путина. "Президент поставил задачу создать необходимые условия для поиска, продвижения и развития талантов во всех сферах деятельности страны, в том числе и в управлении", — заявил один из идеологов конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Первый конкурс прошел в 2017–2018 году. Заявки на участие подали около 200 тыс. человек, из которых лишь 300 управленцев вышли в финал конкурса. По итогам финальных соревнований 100 участников были признаны абсолютными победителями.

Самарский регион в этом списке представляли экс-министр экономического развития, инвестиций и торговли области Александр Кобенко, а также бизнесмены из Тольятти Андрей Фролов и Илья Пылаев.

По словам Сергея Кириенко, за прошедший год из 100 победителей конкурса более 70 человек получили серьезные назначения в государственных и частных корпорациях, а также в органах госвласти. В частности, Дмитрий Артюхов возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, а Василий Орлов - Амурскую область. При этом оба уже получили поддержку населения на региональных выборах.

В этом году условия конкурса несколько изменились. Так, возраст участников был повышен до 55 лет. Также к участию будут допущены русскоязычные управленцы, проживающие в других странах, при условии, что они готовы жить и работать в России.

Кроме того, у "Лидеров" появились 20 компаний-партнеров: Газпромнефть, Сбербанк, Сибур, Лукойл, Роснефть, Аэрофлот, РЖД, Русгидро и т.д. Они будут предоставлять конкурсные задания, организовывать для участников стажировки, а также предлагать набор вакансий, которые могут быть востребованы у победителей конкурса.

Регистрация заявок продлится до 24 октября. После этого участники пройдут дистанционный отбор в виде онлайн-тестирования. Те, кто справится с заданием лучше других, примут участие в региональных полуфиналах конкурса, которые пройдут в 8 федеральных округах. По итогам будут выбраны 300 финалистов, каждый из которых получит грант на образование в размере 1 млн рублей.

Абсолютными победителями конкурса станут 100 управленцев. Они в течение года будут работать с 90 наставниками из числа первых руководителей страны. Это сотрудники аппарата президента, федеральные министры, руководители национальных корпораций, а также главы 13 регионов, включая губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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