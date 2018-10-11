Стартовал новый всероссийский конкурс "Лидеры России"

В среду, 10 октября, на пресс-конференции в Москве был объявлен старт нового всероссийского конкурса "Лидеры России".
Напомним, конкурс проводится по поручению президента страны Владимира Путина. "Президент поставил задачу создать необходимые условия для поиска, продвижения и развития талантов во всех сферах деятельности страны, в том числе и в управлении", — заявил один из идеологов конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Первый конкурс прошел в 2017–2018 году. Заявки на участие подали около 200 тыс. человек, из которых лишь 300 управленцев вышли в финал конкурса. По итогам финальных соревнований 100 участников были признаны абсолютными победителями.
Самарский регион в этом списке представляли экс-министр экономического развития, инвестиций и торговли области Александр Кобенко, а также бизнесмены из Тольятти Андрей Фролов и Илья Пылаев.
По словам Сергея Кириенко, за прошедший год из 100 победителей конкурса более 70 человек получили серьезные назначения в государственных и частных корпорациях, а также в органах госвласти. В частности, Дмитрий Артюхов возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, а Василий Орлов - Амурскую область. При этом оба уже получили поддержку населения на региональных выборах.
В этом году условия конкурса несколько изменились. Так, возраст участников был повышен до 55 лет. Также к участию будут допущены русскоязычные управленцы, проживающие в других странах, при условии, что они готовы жить и работать в России.
Кроме того, у "Лидеров" появились 20 компаний-партнеров: Газпромнефть, Сбербанк, Сибур, Лукойл, Роснефть, Аэрофлот, РЖД, Русгидро и т.д. Они будут предоставлять конкурсные задания, организовывать для участников стажировки, а также предлагать набор вакансий, которые могут быть востребованы у победителей конкурса.
Регистрация заявок продлится до 24 октября. После этого участники пройдут дистанционный отбор в виде онлайн-тестирования. Те, кто справится с заданием лучше других, примут участие в региональных полуфиналах конкурса, которые пройдут в 8 федеральных округах. По итогам будут выбраны 300 финалистов, каждый из которых получит грант на образование в размере 1 млн рублей.
Абсолютными победителями конкурса станут 100 управленцев. Они в течение года будут работать с 90 наставниками из числа первых руководителей страны. Это сотрудники аппарата президента, федеральные министры, руководители национальных корпораций, а также главы 13 регионов, включая губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте