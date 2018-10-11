В Самаре полицейские провели рейд по стройплощадкам

На строительстве жилых комплексов "Боярский" и "Фаворит" проверили более 60 работающих мигрантов. Оказалось, что девять не имели разрешений на работу, а шесть вообще незаконно находились в России. Последних выдворят. А работодателям грозят штрафы до полумиллиона рублей.

Раннее довольно морозное утро и пробежка по стройплощадке с преградами в виде стопок плитки и мешков с цементом. Бойцы ОМОН Росгвардии обследуют 27-этажное построенное, но пока не сданное в эксплуатацию здание в границах ул. Губанова, Московского шоссе и пр. Кирова. Работа не из легких — на каждом этаже нужно быстро осмотреть все помещения.

Здесь занимаются отделочными работами выходцы из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана. Рабочие замерзли — новостройка не отапливается. Проверка отрывает их от нелегкого труда, но без нее никак: бывают случаи, когда на стройках скрываются иностранцы, находящиеся в розыске. Кроме того, если мигранты устроены на работу нелегально — нанимателю-застройщику (или подрядчику) грозит крупный штраф, а точнее — несколько сотен тысяч рублей за неуплату налогов.

Документы у мигрантов, собранных вместе и выстроенных в шеренгу во дворе, проверяют работники МВД.

"У иностранца должны быть паспорт, миграционная карта, регистрация на территории РФ, — рассказывает, перебирая пачки паспортов с вложенными в них другими документами, замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Александр Гаврилов. — А также патент на работу и чеки об оплате патента".

Очень часто мигранты предъявляют поддельные чеки, причем сами не знают, что держат в руках фальшивку.

"Нередко они сбрасываются и отдают деньги на оплату патентов кому-то одному из своих соотечественников, а тот идет не в банк, а к тому, кто эти чеки подделывает, — рассказывает Александр Гаврилов. — Казалось бы, земляки, а друг друга обманывают".

Двое иностранцев оказались с просроченными патентами. Их и еще около десятка человек с подозрительными документами забирают в полицию. На первых составят административные протоколы и оштрафуют. Вторых должны "пробить" по базам данных, а также проверить подлинность их чеков за патенты, связавшись с банками.

Едем на вторую стройку — адрес зданию еще не присвоен, находится оно в районе ул. Солнечной. Здесь бойцы снова прочесывают этажи. На этот раз всего девять. Снова находят разнорабочих, документы нескольких из них вызывают подозрение. Их тоже забирают для разбирательства.

Всего на двух стройках были проверены более шести десятков мигрантов. У девяти из них не было действующих разрешительных документов на работу. На них наложили штрафы на общую сумму 18 тыс. рублей.

"Кроме того, шесть из них находились на территории РФ незаконно, уклонились от выезда из России по истечении установленного законом срока пребывания, — сообщил начальник отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Ноздринов. — Судебные органы приняли решение выдворить их из нашей страны".

Как отметил Александр Ноздринов, предварительно установлены работодатели, незаконно привлекшие к осуществлению трудовой деятельности иностранную рабочую силу. Составлены соответствующие административные протоколы по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Санкции статей предусматривают в отношении юридического лица штраф от 250 до 500 тыс. рублей.



