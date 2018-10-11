Самарца пытали паяльником ради 4800 рублей

В Самаре осудили местных жителей 34 и 40 лет, пытавших мужчину и вымогавших у него деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В марте 2018 г. в квартире на пр. Юных Пионеров в Самаре злоумышленники потребовали у мужчины банковскую карту, на которой было 4800 руб., и пин-код от нее. Получив отказ, они отобрали карту, избили потерпевшего и связали ему руки ремнем. Младший из нападавших нанес жертве многочисленные травмы и ожоги, используя плоскогубцы, раскаленный утюг и паяльник. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
Вину мужчины так и не признали.
В итоге одного из них приговорили к 10 годам и одному месяцу колонии особого режима, а другого — к восьми годам строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.