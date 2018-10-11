Самарца пытали паяльником ради 4800 рублей

В Самаре осудили местных жителей 34 и 40 лет, пытавших мужчину и вымогавших у него деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В марте 2018 г. в квартире на пр. Юных Пионеров в Самаре злоумышленники потребовали у мужчины банковскую карту, на которой было 4800 руб., и пин-код от нее. Получив отказ, они отобрали карту, избили потерпевшего и связали ему руки ремнем. Младший из нападавших нанес жертве многочисленные травмы и ожоги, используя плоскогубцы, раскаленный утюг и паяльник. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Вину мужчины так и не признали.

В итоге одного из них приговорили к 10 годам и одному месяцу колонии особого режима, а другого — к восьми годам строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.