Из-за ДТП встало движение трамваев на пр. Ленина в Самаре

Утром в пятницу, 12 октября, около 8:50 на пр. Ленина в Самаре из-за ДТП встало движение трамваев по направлению в город, сообщают очевидцы.

На пересечении с ул. Осипенко трамвай 18-го маршрута, ехавший в сторону ул. Полевой, столкнулся с Nissan X-Trail. После ДТП иномарка оказалась на рельсах вне перекрестка.