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Власть и политика

Самарская область и Беларусь заключили новые соглашения о сотрудничестве

МОГИЛЕВ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В эти дни в Могилеве проходит V Форум регионов Беларуси и России. Открытие состоялось в среду, 10 октября. Мероприятие проводится под эгидой верхних палат парламента Беларуси и России и направлено на расширение сотрудничества между государствами и укрепление экономической интеграции. В работе форума принимают участие более 20 российских губернаторов. Делегацию от Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

Всего на форуме работают секции по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательства, цифровая экономика, молодежная политика, а также международная деятельность и экономическая безопасность. Общая сумма контрактов, которые будут заключены на форуме, составит примерно $500 млн.

Главным событием четверга стало пятое заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Его участники проанализировали перспективы укрепления межпарламентских связей и роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

В ходе мероприятия были подписаны два соглашения — о сотрудничестве между Самарской губернской думой и Могилевским областным Советом депутатов, а также главой Самары Еленой Лапушкиной и председателем Могилевского горисполкома Владимиром Цумаревым о сотрудничестве между городами.

Это уже не первые двухсторонние договоренности, связывающие Самарскую область с Республикой Беларусь. В 2000 г. было заключено соглашение о сотрудничестве Самары и Гомеля, в 2001 г. - Самары и Витебска.

В 2005 г. был подписан договор между правительством Самарской области и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Для реализации этого соглашения была создана и действует рабочая группа, последнее заседание которой состоялось в мае 2017 года в Минске.

Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Беларусь в 2017 году составил $308 млн. Но только за первый квартал 2018 года оборот бы уже $226,9 млн, в том числе экспорт - $50,6 млн, импорт - $176,3 млн (в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года).

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