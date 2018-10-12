Самарская область и Беларусь заключили новые соглашения о сотрудничестве

В эти дни в Могилеве проходит V Форум регионов Беларуси и России. Открытие состоялось в среду, 10 октября. Мероприятие проводится под эгидой верхних палат парламента Беларуси и России и направлено на расширение сотрудничества между государствами и укрепление экономической интеграции. В работе форума принимают участие более 20 российских губернаторов. Делегацию от Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.
Всего на форуме работают секции по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательства, цифровая экономика, молодежная политика, а также международная деятельность и экономическая безопасность. Общая сумма контрактов, которые будут заключены на форуме, составит примерно $500 млн.
Главным событием четверга стало пятое заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Его участники проанализировали перспективы укрепления межпарламентских связей и роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.
В ходе мероприятия были подписаны два соглашения — о сотрудничестве между Самарской губернской думой и Могилевским областным Советом депутатов, а также главой Самары Еленой Лапушкиной и председателем Могилевского горисполкома Владимиром Цумаревым о сотрудничестве между городами.
Это уже не первые двухсторонние договоренности, связывающие Самарскую область с Республикой Беларусь. В 2000 г. было заключено соглашение о сотрудничестве Самары и Гомеля, в 2001 г. - Самары и Витебска.
В 2005 г. был подписан договор между правительством Самарской области и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Для реализации этого соглашения была создана и действует рабочая группа, последнее заседание которой состоялось в мае 2017 года в Минске.
Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Беларусь в 2017 году составил $308 млн. Но только за первый квартал 2018 года оборот бы уже $226,9 млн, в том числе экспорт - $50,6 млн, импорт - $176,3 млн (в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года).
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули