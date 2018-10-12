В Самаре ищут водителя синего мопеда, сбившего на ул. Чкалова девушку и скрывшегося

В пятницу, 12 октября, полицейские ведут розыск неустановленного водителя мопеда, предположительно, синего цвета, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в среду, 10 октября, в 8:50 разыскиваемый ныне водитель мопеда ехал по ул. Мичурина от ул. Чкалова в сторону ул. Полевой и напротив дома №100 на ул. Чкалова сбил 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в не установленном для перехода месте.
После ДТП девушка-пешеход была доставлена в больницу, а водитель мопеда скрылся.
Полицейские обращаются к очевидцам, располагающим какой-либо информацией о случившемся, с просьбой обратиться в подразделение ГИБДД в Самаре на ул. Никитинской, 73а или звонить по телефонам: 8-937-987-37-77, 8-987-166-04-47 - отделение розыска; (846) 951-91-21 - дежурная часть полка ДПС.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.