В Самаре ищут водителя синего мопеда, сбившего на ул. Чкалова девушку и скрывшегося

В пятницу, 12 октября, полицейские ведут розыск неустановленного водителя мопеда, предположительно, синего цвета, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в среду, 10 октября, в 8:50 разыскиваемый ныне водитель мопеда ехал по ул. Мичурина от ул. Чкалова в сторону ул. Полевой и напротив дома №100 на ул. Чкалова сбил 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в не установленном для перехода месте.

После ДТП девушка-пешеход была доставлена в больницу, а водитель мопеда скрылся.

Полицейские обращаются к очевидцам, располагающим какой-либо информацией о случившемся, с просьбой обратиться в подразделение ГИБДД в Самаре на ул. Никитинской, 73а или звонить по телефонам: 8-937-987-37-77, 8-987-166-04-47 - отделение розыска; (846) 951-91-21 - дежурная часть полка ДПС.