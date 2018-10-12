Под Сызранью водитель легковушки сбил бычка и съехал в кювет

В четверг, 11 октября, в Сызранском районе участником ДТП стал 69-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 18:30 по трассе "Урал — Варламово — Сызрань" со стороны трассы М-5 в направлении п. Варламово, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в районе 1 км трассы он не выбрал безопасный скоростной режим, сбил животное, после чего автомобиль съехал с дороги в правый кювет.
В результате ДТП телесные повреждения получила 68-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.
Как сообщают в СМИ, животными, оказавшимися на дороге, оказались два молодых бычка, которые внезапно выбежали на проезжую часть, и в наступивших сумерках на неосвещенном участке дороги водитель их не заметил.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.