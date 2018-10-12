Под Сызранью водитель легковушки сбил бычка и съехал в кювет

В четверг, 11 октября, в Сызранском районе участником ДТП стал 69-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 18:30 по трассе "Урал — Варламово — Сызрань" со стороны трассы М-5 в направлении п. Варламово, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе 1 км трассы он не выбрал безопасный скоростной режим, сбил животное, после чего автомобиль съехал с дороги в правый кювет.

В результате ДТП телесные повреждения получила 68-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

Как сообщают в СМИ, животными, оказавшимися на дороге, оказались два молодых бычка, которые внезапно выбежали на проезжую часть, и в наступивших сумерках на неосвещенном участке дороги водитель их не заметил.