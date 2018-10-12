Самарцев учат силой мысли управлять космическим кораблем

В субботу, 13 октября, в Самаре с серией лекций выступят мировые ученые-нейрофизиологи. В тот же день состоятся международные соревнования ассистивных технологий "Нейротлон". Его участники - люди с ограниченными возможностями здоровья, которые покажут свое мастерство в управлении нейромобилями, экзоскелетами и продемонстрируют, как можно силой мысли гонять на "космических кораблях".

"Для меня все это было фантастикой. Я не верил, что это возможно", - Михаил Соловьяненко, будущий участник "Нейротлона", показывает на экране монитора, как управляет космическим кораблем. В его руках нет "мышки", он действительно просто смотрит в экран - и челнок то резко прорывается через метеоритный поток, то замирает.

Михаил теперь с гордостью носит звание "атлета" и будет выступать на соревнованиях в категории BCI - интерфейс "мозг-копьютер".

У мужчины - рассеянный склероз, с 2012 г. жизнь бывшего предпринимателя изменилась кардинально. Бизнесмен оказался прикованным к инвалидному креслу. Он был уверен, что никогда не почувствует усталости в ногах, а тем более не станет спортсменом, однако стал.

В числе дисциплин "Нейротлона" заявлены DBN (технологии и устройства для лиц с нарушениями слуха и зрения), BCI (интерфейс "мозг-компьютер), ARM (протезы верхних конечностей), NWL (управление креслом-коляской с помощью интерфейса "мозг-компьютер"), NPT (набор текста "силой мысли") и NRH (нейрореабилитация).

Первый "Нейротлон" прошел в 2017 году. Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге и собрали более 15 компаний-участников из семи городов России, а также Израиля, США, Нидерландов. Одно из обязательных условий - то, что все устройства созданы российскими разработчиками.

В этом году мероприятие организовано отраслевым союзом "Нейронет" совместно с СамГМУ. Команда из нашего региона, которая представлена Михаилом Соловьяненко и Еленой Ануфриевой, как раз будет соревноваться - в категории интерфейс "мозг-копьютер".

Условная трасса представляет собой компьютерную игру, в которой космический корабль должен пройти через препятствия, то снижая, то набирая скорость. Скорость его движения контролируется изменением состояния мозговой активности. Эти состояния регистрируются с помощью электроэнцефалографии.

На голову спортсмену надевают специальную шапочку, к которой подключают электроды. Показатели считывает портативный энцефалограф, который и передает информацию в компьютерную программу. Устройство для команды разработали специалисты технопарка СамГМУ.

"На самом "Нейротлоне", на дорожках будут присутствовать корабли различных участников. Это будет как настоящая гонка. Специалисты технопарка СамГМУ разработали портативный энцефалограф. Он представляет собой небольшую коробочку. К слову, обычный энцефалограф в несколько раз больше", - объясняет Дмитрий Власов, инженер-исследователь Центра прорывных технологий "IT в медицине" СамГМУ.

"Есть некоторый процент людей (от 5 до 15%), для которых данное управление невозможно. Это связано с работой головного мозга. Это норма, ничего страшного. У других все зависит от их состояний. К примеру, если человек не выспался или у него болит живот, будет сложно этим заниматься, потому что внутренние ощущения будут отвлекать. С другой стороны, некоторым внутренняя боль, наоборот, помогает. Это как ощущение нирваны. Может ли каждый человек ее достигнуть? В теории да, но на практике не хватает воли, времени и желания", - продолжает ученый.

Тренировка атлетов начинается с "разминки". В этот момент на экране монитора видны показатели состояний активности головного мозга. Такой своеобразный момент тренировки своей концентрации.

"Сначала было сложно, но теперь уже понимаю как переключать в себе состояния. В игре их три - "базовый", "нейтральный" и "действие". "Действие" - представляю, будто сжимаю эспандер, либо представляю тактильные ощущения чего-то теплого или холодного. Нейтральный режим - будто ты выходишь из собственного тела, не думаешь и не чувствуешь. Третий режим - "базовый" - что-то, связанное с режимом медитации. Представьте, что вы на теплом солнышке у моря. После тренировки возвращаюсь домой и чувствую, что устал. Я даже чувствую усталость в ногах, хотя они не двигаются", - делится впечатлениями Михаил Соловьяненко.

"Я не верю в свои достижения. Хотя мне говорят, что у меня получается", - восторженно рассказывает Елена Ануфриева. Она - ведущий специалист Самарской региональной общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом. Диагноз поставили ей в 1995 году, и на протяжении 10 лет девушка прикована к инвалидному креслу.

"У каждого свои ощущения, свое видение. Я вот поняла, что расслабляться не умею, - продолжает будущая участница "Нейротлона". - Если нужна "активность", то я представляю аплодисменты. Потом пляж. Сложность в том, что надо менять свои ощущения быстро, для этого нужна эластичность мозга. Ученые, которые помогают нам тренироваться, обещают, что должно улучшиться качество отдыха. На самом деле чувствую, что надо научиться чистить свой мозг от лишних, ненужных мыслей. Очень надеюсь, что выступим мы хорошо".

Ученые утверждают, что такой вид деятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья, в любом случае положительно скажется на их здоровье.

"Даже здоровому человеку сложно специально менять ощущения и состояния. Игрокам приходится прикладывать еще больше усилий, чтобы справляться с поставленной задачей. Меняя свое функциональное состояние, они способствуют изменению кровообращения головного мозга и развитию когнитивных процессов. Это очень важно для сохранения психического здоровья человека. Полезна эта технология будет и для людей пенсионного возраста", - объяснила Мария Сергеева, доцент кафедры физиологии СамГМУ.

Поддержать самарских спортсменов можно будет 13 октября в выставочном центре "Экспо-Волга". "Нейротлон" начнется в 14:00. Вход для всех желающих свободный.