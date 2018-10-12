В Самарской области в ночные часы похолодает до -3 °C

В конце рабочей недели в Самарскую область начнет поступать воздушная масса с северных широт, в Поволжье заметно похолодает, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 12 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 5… 10 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20м/с. В субботу, 13 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь. Столбик термометра опустится от +4 до -1 °C. Днем без существенных осадков. Температура воздуха составит 5… 10 °C. Ветер северо-западный 6-11 м/с. В воскресенье, 14 октября, переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит +2… -3 °C, днем 5… 10 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/с. В понедельник, 15 октября, местами пройдут небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит +2… -3 °C, днем 5… 10 °C. Ветер западный 4-9 м/с.