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Общество

В Самарской области в ночные часы похолодает до -3 °C

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце рабочей недели в Самарскую область начнет поступать воздушная масса с северных широт, в Поволжье заметно похолодает, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 12 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 5… 10 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20м/с.

В субботу, 13 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь. Столбик термометра опустится от +4 до -1 °C. Днем без существенных осадков. Температура воздуха составит 5… 10 °C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В воскресенье, 14 октября, переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит +2… -3 °C, днем 5… 10 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В понедельник, 15 октября, местами пройдут небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит +2… -3 °C, днем 5… 10 °C. Ветер западный 4-9 м/с.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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