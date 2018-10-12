Под Сызранью погиб лишенный прав водитель съехавшей в кювет легковушки

В четверг, 11 октября, в Сызранском районе произошло ДТП с трагическими последствиями участником которого стал 31-летний водитель автомобиля Богдан-2110, лишенный прав.

В 3:40 он ехал по трассе Жемковка — Балашейка, со стороны с. Жемковка в направлении с. Балашейка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, на 5 км трассы он не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.

Водитель скончался на месте происшествия до приезда врачей "скорой". По факту ДТП проводится проверка