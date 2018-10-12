Под Сызранью погиб лишенный прав водитель съехавшей в кювет легковушки

В четверг, 11 октября, в Сызранском районе произошло ДТП с трагическими последствиями участником которого стал 31-летний водитель автомобиля Богдан-2110, лишенный прав.
В 3:40 он ехал по трассе Жемковка — Балашейка, со стороны с. Жемковка в направлении с. Балашейка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии, на 5 км трассы он не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.
Водитель скончался на месте происшествия до приезда врачей "скорой". По факту ДТП проводится проверка
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.