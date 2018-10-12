При ДТП с автопогрузчиком и двумя легковушками под Самарой пострадали два человека

В пятницу, 12 октября, около 11:30, по предварительным данным, на самарской объездной дороге, рядом с пос. Стромилово Волжского района столкнулись ВАЗ-2112, автопогрузчик и иномарка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Предположительно, в ДТП пострадали два человека. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Судя по фотографиям и видео очевидцев в соцсетях, после столкновения ВАЗ-2112 и бортовой автопогрузчик остановились на левой полосе ближе к середине проезжей части. У отечественной легковушки сильно повреждена передняя часть кузова и правое заднее крыло. У автопогрузчика повреждения передней части кабины. А иномарка, предположительно Kia Rio, встала поперек проезжей части с другой стороны дороги. У нее тоже сильно повреждена передняя часть кузова слева. Один из пострадавших лежит на дороге у машины. Водители объезжают иномарку по обочине.

Как сообщают в областной полиции, по факту ДТП ведется проверка.