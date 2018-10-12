При ДТП с автопогрузчиком и двумя легковушками под Самарой пострадали два человека

В пятницу, 12 октября, около 11:30, по предварительным данным, на самарской объездной дороге, рядом с пос. Стромилово Волжского района столкнулись ВАЗ-2112, автопогрузчик и иномарка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Предположительно, в ДТП пострадали два человека. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
Судя по фотографиям и видео очевидцев в соцсетях, после столкновения ВАЗ-2112 и бортовой автопогрузчик остановились на левой полосе ближе к середине проезжей части. У отечественной легковушки сильно повреждена передняя часть кузова и правое заднее крыло. У автопогрузчика повреждения передней части кабины. А иномарка, предположительно Kia Rio, встала поперек проезжей части с другой стороны дороги. У нее тоже сильно повреждена передняя часть кузова слева. Один из пострадавших лежит на дороге у машины. Водители объезжают иномарку по обочине.
Как сообщают в областной полиции, по факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.