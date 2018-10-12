В Самаре на ул. Мориса Тореза под колеса иномарки попала 11-летняя девочка

В пятницу, 12 октября, в Самаре произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Hyundai, который в 13:00 ехал по ул. М. Тореза в направлении ул. Партизанской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 33 по ул. М. Тореза он сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Ребенка доставили в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД.