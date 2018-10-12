В Самаре на ул. Мориса Тореза под колеса иномарки попала 11-летняя девочка

В пятницу, 12 октября, в Самаре произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Hyundai, который в 13:00 ехал по ул. М. Тореза в направлении ул. Партизанской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 33 по ул. М. Тореза он сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
Ребенка доставили в лечебное учреждение.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.