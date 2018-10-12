В Самаре объявлен конкурс на включение в кадровый резерв руководителей здравоохранения

Потенциальных главных врачей государственных учреждений здравоохранения Самарской области ждут в кадровой службе министерства здравоохранения Самарской области в срок по 9 ноября 2018 года с соответствующим пакетом документов.

Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе кадровая служба проводит проверку представленных документов, определяет, проходит ли кандидат во второй этап конкурса.

Второй этап конкурса проводится не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в конкурсе. На втором этапе конкурса кандидаты добровольно проходят организованное кадровой службой тестирование на определение профессиональных качеств.

На третьем этапе конкурса, который проводится не позднее 40 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в конкурсе, проводится собеседование с кандидатами с последующим отбором кандидатов в резерв.

Особое внимание комиссия будет уделять участию кандидата в разработке и реализации социально значимых проектов и программ; наличию внедренных в практическую деятельность организационных, технологических, управленческих или научных решений и разработок, которые способствовали повышению качества работы медицинских сотрудников, доступности медицинской помощи, степени удовлетворенности пациентов оказанием медицинской помощи, сообщает минздрав области.