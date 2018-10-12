В Самаре объявлен конкурс на включение в кадровый резерв руководителей здравоохранения

Потенциальных главных врачей государственных учреждений здравоохранения Самарской области ждут в кадровой службе министерства здравоохранения Самарской области в срок по 9 ноября 2018 года с соответствующим пакетом документов.
Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе кадровая служба проводит проверку представленных документов, определяет, проходит ли кандидат во второй этап конкурса.
Второй этап конкурса проводится не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в конкурсе. На втором этапе конкурса кандидаты добровольно проходят организованное кадровой службой тестирование на определение профессиональных качеств.
На третьем этапе конкурса, который проводится не позднее 40 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в конкурсе, проводится собеседование с кандидатами с последующим отбором кандидатов в резерв.
Особое внимание комиссия будет уделять участию кандидата в разработке и реализации социально значимых проектов и программ; наличию внедренных в практическую деятельность организационных, технологических, управленческих или научных решений и разработок, которые способствовали повышению качества работы медицинских сотрудников, доступности медицинской помощи, степени удовлетворенности пациентов оказанием медицинской помощи, сообщает минздрав области.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.