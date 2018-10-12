В Самару доставят мощи святителя Луки

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея Первозванного доставит одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. В Самару мощи прибудут 15 октября.
Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.
"Весной 2018 года Фонд Андрея Первозванного приносил мощи святителя Луки в Москву. Ранее мы организовывали принесение этой святыни в Грецию. На протяжении нескольких лет мы получали просьбы из разных регионов России доставить туда ковчег с частицей мощей великого святого. Мы получили благословение Святейшего Патриарха Кирилла и в октябре–ноябре 2018 года воплотим в жизнь мечты многих тысяч верующих, нуждающихся в молитвенном заступничестве святителя", — рассказывает директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев.
Планируется, что в некоторых регионах по решению местных архиереев ковчег с частицей мощей святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и диспансеры.
По заказу Фонда Андрея Первозванного на художественном предприятии "Софрино" изготовлены 500 000 иконок святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, которые будут раздаваться как благословение всем пришедшим поклониться мощам святителя.
С подробной информацией можно ознакомится на официальном сайте Самарской митрополии.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((