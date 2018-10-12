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В Самару доставят мощи святителя Луки

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея Первозванного доставит одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. В Самару мощи прибудут 15 октября.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.

"Весной 2018 года Фонд Андрея Первозванного приносил мощи святителя Луки в Москву. Ранее мы организовывали принесение этой святыни в Грецию. На протяжении нескольких лет мы получали просьбы из разных регионов России доставить туда ковчег с частицей мощей великого святого. Мы получили благословение Святейшего Патриарха Кирилла и в октябре–ноябре 2018 года воплотим в жизнь мечты многих тысяч верующих, нуждающихся в молитвенном заступничестве святителя", — рассказывает директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев.

Планируется, что в некоторых регионах по решению местных архиереев ковчег с частицей мощей святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и диспансеры.

По заказу Фонда Андрея Первозванного на художественном предприятии "Софрино" изготовлены 500 000 иконок святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, которые будут раздаваться как благословение всем пришедшим поклониться мощам святителя.

С подробной информацией можно ознакомится на официальном сайте Самарской митрополии.

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Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

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Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

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