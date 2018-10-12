В Тольятти открыто более 7 тыс. вакансий

По данным тольяттинского центра занятости, численность безработных граждан на 12 октября составила 3269 человек, из которых 55,6% приходится на женщин, 11,5% — молодежь в возрасте до 30 лет, 13,8% — граждан предпенсионного возраста. 19,8% составляют уволенные по сокращению штата. 6,5% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю статус безработного получили 177 человек, трудоустроено 70 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 57, досрочную пенсию — 64. Услуги по профессиональной ориентации получили 173 человека, психологической поддержке — 32, по социальной адаптации — 1.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%.

На данный момент 12 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 263 человека заняты неполную рабочую неделю, 45 находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 7060 работниках, из которых 58,7% — вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 0,5 человек на 1 свободное рабочее место.