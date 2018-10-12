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Общество

В Тольятти открыто более 7 тыс. вакансий

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным тольяттинского центра занятости, численность безработных граждан на 12 октября составила 3269 человек, из которых 55,6% приходится на женщин, 11,5% — молодежь в возрасте до 30 лет, 13,8% — граждан предпенсионного возраста. 19,8% составляют уволенные по сокращению штата. 6,5% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю статус безработного получили 177 человек, трудоустроено 70 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 57, досрочную пенсию — 64. Услуги по профессиональной ориентации получили 173 человека, психологической поддержке — 32, по социальной адаптации — 1.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%.

На данный момент 12 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 263 человека заняты неполную рабочую неделю, 45 находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 7060 работниках, из которых 58,7% — вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 0,5 человек на 1 свободное рабочее место.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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