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Общество

Аэропорту Курумоч присвоят имя великого соотечественника

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 октября, в Самарской области стартовал региональный этап проекта "Великие имена России". Его цель - присвоить 45 международным аэропортам страны имена великих соотечественников.

Организаторами проекта выступают Общественная палата РФ, Русское географическое общество и другие общественные организации.

В ходе дискуссии общественники сформировали перечень имен, которые могут быть присвоены аэропорту Курумоч. Приоритет - за теми, кто был непосредственно связан с Самарской землей. Правила конкурса запрещают предлагать имена политиков периода новейшей истории страны (последних 100 лет).

Среди кандидатов на увековечивание уже названы Дмитрий Козлов, Григорий Засекин, Сергей Королев. Дополнить этот этот список могут жители региона. Для этого до 21 октября нужно позвонить по номеру телефона (846) 337-25-77 или написать письмо на адрес электронной почты: imenarossiisamara@mail.ru. Приемная по сбору предложений открыта на базе Общественной палаты региона.

На втором этапе среди россиян проведут социологический опрос, по итогам которого для каждого аэропорта будет выбрано три варианта имени.

Последним этапом станет всенародное голосование, в ходе которого каждый гражданин сможет проголосовать за один вариант имени для одного аэропорта. Итоги общенационального конкурса будут объявлены на ежегодном форуме "Добровольцы России" 5 декабря 2018 года.

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Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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