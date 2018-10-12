Лжеполицейский ограбил семейную пару во время "обыска"

В Волжском районе суд вынес приговор мужчине, ограбившему людей, притворяясь сотрудником полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчина с тремя соучастниками представился полицейским и проник в жилище супругов. Он инсценировал обыск, применял физическое насилие и потребовал у жертв отдать ему деньги и наркотики.

Однако "обыск" не дал результатов. Денег они не нашли, но забрали бытовую технику. Псевдополицейские предупредили потерпевших, что рассказывать о проведенной "спецоперации" никому нельзя.

В суде обвиняемый вины не признавал.

Мужчине назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.