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Суды Происшествия

Лжеполицейский ограбил семейную пару во время "обыска"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе суд вынес приговор мужчине, ограбившему людей, притворяясь сотрудником полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчина с тремя соучастниками представился полицейским и проник в жилище супругов. Он инсценировал обыск, применял физическое насилие и потребовал у жертв отдать ему деньги и наркотики.

Однако "обыск" не дал результатов. Денег они не нашли, но забрали бытовую технику. Псевдополицейские предупредили потерпевших, что рассказывать о проведенной "спецоперации" никому нельзя.

В суде обвиняемый вины не признавал.

Мужчине назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

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