Регион видит в Самарском университете катализатор развития

В пятницу, 12 октября, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева с рабочим визитом посетил первый зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Гости оценили проекты, реализуемые ведущими научными коллективами и посетили передовые лаборатории вуза.
В частности, они познакомились с работой кафедры космического машиностроения, межвузовской кафедры космических исследований, а также центра приема и обработки космической информации. Здесь реализуется масштабная программа исследований в интересах ведущих национальных центров космического машиностроения, в том числе входящих в состав аэрокосмического кластера региона.
Виктор Кудряшов и Дмитрий Богданов также посетили институт производственных инновационных технологий, медиацентр, где производятся вычисления на суперкомпьютере Сергей Королев, лаборатории центра аддитивных технологий и центра композиционных материалов. Все они реализуют различные исследовательские проекты в партнерстве с основными высокотехнологичными компаниями Самарской области.
Также гости познакомились с планами развития социальной инфраструктуры кампуса Самарского университета. В том числе оценили ход строительства общежития № 10.
В завершении визита Виктор Кудряшов и Дмитрий Богданов встретились с руководством Самарского университета. На встрече ректор Евгений Шахматов отметил, что университет активно наращивает взаимодействие с правительством Самарской области в интересах разностороннего развития региона, в том числе формирования передовых инструментов инновационной и цифровой экономики. Стороны отметили, что университет является мощным научно-образовательным центром, значимым как для Самарской области, так и стратегических отраслей национальной экономики.
Во время встречи также были затронуты вопросы реализации "дорожной карты" вуза в качестве участника национальной программы повышения международной конкурентоспособности отечественной высшей школы — Проекта 5-100, а также роль Самарского университета в формировании позитивного образа региона как одного из ведущих центров международного научно-образовательного и культурного сотрудничества.
Кроме того, были затронуты вопросы создания в Самарской области современного научно-образовательного центра мирового уровня, в том числе в рамках нацпроекта "Наука".
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.