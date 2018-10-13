Регион видит в Самарском университете катализатор развития

В пятницу, 12 октября, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева с рабочим визитом посетил первый зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Гости оценили проекты, реализуемые ведущими научными коллективами и посетили передовые лаборатории вуза.

В частности, они познакомились с работой кафедры космического машиностроения, межвузовской кафедры космических исследований, а также центра приема и обработки космической информации. Здесь реализуется масштабная программа исследований в интересах ведущих национальных центров космического машиностроения, в том числе входящих в состав аэрокосмического кластера региона.

Виктор Кудряшов и Дмитрий Богданов также посетили институт производственных инновационных технологий, медиацентр, где производятся вычисления на суперкомпьютере Сергей Королев, лаборатории центра аддитивных технологий и центра композиционных материалов. Все они реализуют различные исследовательские проекты в партнерстве с основными высокотехнологичными компаниями Самарской области.

Также гости познакомились с планами развития социальной инфраструктуры кампуса Самарского университета. В том числе оценили ход строительства общежития № 10.

В завершении визита Виктор Кудряшов и Дмитрий Богданов встретились с руководством Самарского университета. На встрече ректор Евгений Шахматов отметил, что университет активно наращивает взаимодействие с правительством Самарской области в интересах разностороннего развития региона, в том числе формирования передовых инструментов инновационной и цифровой экономики. Стороны отметили, что университет является мощным научно-образовательным центром, значимым как для Самарской области, так и стратегических отраслей национальной экономики.

Во время встречи также были затронуты вопросы реализации "дорожной карты" вуза в качестве участника национальной программы повышения международной конкурентоспособности отечественной высшей школы — Проекта 5-100, а также роль Самарского университета в формировании позитивного образа региона как одного из ведущих центров международного научно-образовательного и культурного сотрудничества.

Кроме того, были затронуты вопросы создания в Самарской области современного научно-образовательного центра мирового уровня, в том числе в рамках нацпроекта "Наука".