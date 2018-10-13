Железные воины отметили вековой юбилей

В субботу, 13 октября, в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялось празднование 100-летнего юбилея прославленной 24-й мотострелковой Самаро-Ульяновской, Бердичевской Железной ордена Октябрьской Революции, трижды Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.

На торжество прибыли представители разных городов Поволжья. Как они рассказали, в 1994 г. в Москве была создана межрегиональная общественная организация ветеранов Вооруженных Сил — клуб "Железная дивизия", которая на протяжении почти 25 лет проводит масштабную работу по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Юнармейцы, кадеты и члены поисковых отрядов также присутствовали на празднике.

Был зачитан поздравительный адрес губернатора Дмитрия Азарова. "Боевой путь Железной дивизии — это частица истории Советского Союза и его доблестных Вооруженных Сил", — говорится в нем.

Собравшимся рассказали о славной истории дивизии и показали фильм. В частности было отмечено, что в начале октября 1918 г. соединение участвовало в освобождении Самары от белочехов. А после боев оно остановилось в городе для отдыха и переформирования. Штаб располагался в бывшем особняке Сурошникова (ныне здание на ул. Пионерской, 22). К 47-й годовщине Октябрьской революции на его фасаде была установлена мемориальная доска из белого мрамора с текстом: "В этом здании в октябре 1918 г. размещался штаб Симбирской Железной дивизии. Начальником дивизии был Гая Дмитриевич Гай". Но со временем эту табличку сняли. Во время торжественного собрания ветераны попросили ее восстановить. Сейчас в Самаре есть улица Железной дивизии в Кировском районе, а также улицы Гая и Панова в Октябрьском. В Тольятти и Сызрани в честь комдива Гая тоже названы улицы.

За долгие годы в рядах Железной дивизии служили более 500 тыс. воинов — представителей всех союзных и автономных республик СССР. А призывники из Куйбышевской области направлялись служить в прославленное соединение по спецпризыву. Многие из них теперь живут в нашем регионе и в честь праздника были награждены юбилейной медалью. Один из них Виталий Якжин: "Для и моих товарищей этот день настоящий праздник. Служил в одном из полков дивизии с 1985 по 1987 год в городе Яворове водителем. Поездил на различных типах машин. В те два года приобрел много друзей с которыми мы переписываемся до сих пор. Я помню всех с кем довелось вместе служить начиная с Львовского учебного центра".