Жителя Уфы задержали в Жигулевске пьяным за рулем и с поддельными правами

Полицейские задержали в Жигулевске 38-летнего жителя Уфы с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Машину, которой он управлял, остановили на трассе М-5. При проверке документов стражи порядка почувствовали резкий запах алкоголя. Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование. Также оказалось, что его водительское удостоверение поддельное.

Как выяснилось, в октябре 2017 г. мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Тогда он заплатил штраф 30 тыс. руб. и лишили его водительских прав на 18 месяцев. Сам автомобилист пояснил, что купил новые права по объявлению в интернете.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и за использование поддельных документов.