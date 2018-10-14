Хоккеисты "Лады" проиграли пермскому "Молоту"

В субботу, 13 октября, хоккеисты тольяттинской "Лады" в Перми уступили местному "Молоту".
"Лада" проиграла со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).
В этом матче в составе тольяттинцев дебютировали Кирилл Слепец и Евгений Скачков. Также после травмы вернулся в состав Филипп Метлюк.
15 октября "Лада" встретиться в Ижевске с "Ижсталью".
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