Хоккеисты "Лады" проиграли пермскому "Молоту"

В субботу, 13 октября, хоккеисты тольяттинской "Лады" в Перми уступили местному "Молоту".

"Лада" проиграла со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

В этом матче в составе тольяттинцев дебютировали Кирилл Слепец и Евгений Скачков. Также после травмы вернулся в состав Филипп Метлюк.

15 октября "Лада" встретиться в Ижевске с "Ижсталью".