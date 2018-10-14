16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Самарой пострадал водитель "десятки", столкнувшийся с двумя грузовиками В Самаре трамвай сбил женщину с ребенком Под Сызранью погиб лишенный прав водитель съехавшей в кювет легковушки Под Сызранью водитель легковушки сбил бычка и съехал в кювет В Самаре ищут водителя синего мопеда, сбившего на ул. Чкалова девушку и скрывшегося

ДТП Происшествия

Под Самарой пострадал водитель "десятки", столкнувшийся с двумя грузовиками

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 113
Версия для печати

В субботу, 13 октября, в 21:45 на самарской обводной дороге в ДТП попал 44-летний водитель ВАЗ-2110, ехавший в направлении Волгограда. Об это корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полиции, на 14 км трассы, совершая обгон, он не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом DAF. Грузовиком управлял 45-летний водитель. После удара "десятка" врезалась еще в один грузовик DAF, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Водителя "десятки" госпитализировали с травмами.

По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Alex V 07 августа 2018 09:23 Пенсионерка попала в больницу, переходя дорогу в центре Самары в неположенном месте

Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

Петр Максимов 20 июля 2018 13:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

Александр Минеев 08 мая 2018 09:36 Из-за столкновения автомобиля со столбом в центре Самары более 40 минут стояли трамваи

Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4