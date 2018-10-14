Под Самарой пострадал водитель "десятки", столкнувшийся с двумя грузовиками

В субботу, 13 октября, в 21:45 на самарской обводной дороге в ДТП попал 44-летний водитель ВАЗ-2110, ехавший в направлении Волгограда. Об это корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области