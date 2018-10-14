Под Самарой пострадал водитель "десятки", столкнувшийся с двумя грузовиками

В субботу, 13 октября, в 21:45 на самарской обводной дороге в ДТП попал 44-летний водитель ВАЗ-2110, ехавший в направлении Волгограда. Об это корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полиции, на 14 км трассы, совершая обгон, он не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом DAF. Грузовиком управлял 45-летний водитель. После удара "десятка" врезалась еще в один грузовик DAF, за рулем которого находился 40-летний мужчина.
Водителя "десятки" госпитализировали с травмами.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.