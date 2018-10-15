В Самарской области местами потеплеет до 18°C

В Самарской области ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 15 октября, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха составит 4… 9°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.
Во вторник, 16 октября, ночью местами небольшой дождь, туман. Температура воздуха составит 2… 7°C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 12… 17°C. Ветер западный 5-10 м/с. Напомним, именно с этого дня в регионе ожидается приход "бабьего лета".
В среду, 17 октября, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится от 8 до 3°C. Днем местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха составит 9… 14°C, по югу до 18°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
В четверг, 18 октября, переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы похолодает от +5 до 0°C. Днем потеплеет от 7 до 12°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...