В Самарской области местами потеплеет до 18°C

В Самарской области ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 15 октября, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха составит 4… 9°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Во вторник, 16 октября, ночью местами небольшой дождь, туман. Температура воздуха составит 2… 7°C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 12… 17°C. Ветер западный 5-10 м/с. Напомним, именно с этого дня в регионе ожидается приход "бабьего лета".

В среду, 17 октября, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится от 8 до 3°C. Днем местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха составит 9… 14°C, по югу до 18°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В четверг, 18 октября, переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы похолодает от +5 до 0°C. Днем потеплеет от 7 до 12°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.