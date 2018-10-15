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В Самарской области местами потеплеет до 18°C Жители Новосемейкино выступили против создания нового мусорного полигона Аэропорту Курумоч присвоят имя великого соотечественника В Тольятти открыто более 7 тыс. вакансий На Аллее славы появилась новая звезда имени Александра Стрелкова

Общество

В Самарской области местами потеплеет до 18°C

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 15 октября, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха составит 4… 9°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Во вторник, 16 октября, ночью местами небольшой дождь, туман. Температура воздуха составит 2… 7°C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 12… 17°C. Ветер западный 5-10 м/с. Напомним, именно с этого дня в регионе ожидается приход "бабьего лета".

В среду, 17 октября, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится от 8 до 3°C. Днем местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха составит 9… 14°C, по югу до 18°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В четверг, 18 октября, переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы похолодает от +5 до 0°C. Днем потеплеет от 7 до 12°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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