Названа причина роста заболеваемости населения Тольятти

Жители Тольятти реже, чем самарцы, болеют раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями органов дыхания.

В Тольятти с конца лета жители отмечали наличие в воздухе смога и химических запахов. Многие считают, что живут в городе с неблагоприятной экологической обстановкой, и уверены, что здесь самая высокая заболеваемость. Однако, как оказалось, по данным медиков, это не так. Более того, фактор загрязнений стоит на последнем месте среди причин возникновения рака.

Власти Тольятти обеспокоены экологическими настроениями и обстановкой в городе. Принято решение не только тщательно изучить состав воздуха, узнать какие выбросы попадают от разных предприятий, а также и выяснить, каково их влияние на здоровье жителей.

На одном из последних экологических совещаний глава Тольятти Сергей Анташев говорил о том, что в СМИ и блогосфере опубликована информация о якобы росте онкозаболеваний в Автограде на 20%. Он подчеркнул, что эту информацию важно проверить, и по его поручению горадминистрация отправила в областной минздрав запрос об официальной статистике раковых, а также легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Одновременно аналогичный запрос был направлен в министерство и нашим корреспондентом, и ответ от минздрава региона нашим изданием уже получен. Согласно этой информации, статистика по Тольятти выглядит гораздо лучше, нежели ее представляют жители.

Министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что за последние 10 лет отмечается рост заболеваемости по всей Российской Федерации, в том числе и по Самарской области. Это касается сердечно-сосудистых патологий, злокачественных новообразований и заболеваний дыхательных путей.

"При этом рост заболеваемости по указанным выше патологиям по городскому округу Тольятти не превышает аналогичные показатели в целом по Самарской области. Необходимо отметить, что наиболее часто заболевают пациенты в возрасте 60 лет и старше. Одной из основных причин роста заболеваемости в Тольятти является старение населения", — констатирует региональный минздрав.

В ответе на запрос говорится, что все усилия системы здравоохранения направлены на первичную профилактику (пропаганда здорового образа жизни, борьба с вредными привычками, своевременное обращение за медицинской помощью и т. д.) и раннее выявление заболеваний. С целью своевременной диагностики проводится массовая диспансеризация населения, которую каждый человек может проходить на основании полиса ОМС каждые три года. Важно вовремя заметить патологии системы кровообращения и наличие злокачественных новообразований, которые являются основными причинами смертности.

Что касается лидерства по заболеваемости обозначенными в запросе недугами минздрав сообщает, что по патологиям системы кровообращения показатели по Тольятти ниже, чем по Самарской области: в среднем по региону из 100 жителей болеет 31 человек, а в Тольятти 27.

Болезни органов дыхания (бронхиальная астма, хронические бронхиты и т. п.) у жителей Тольятти также возникают реже по сравнению с показателями по всей Самарской области. Более того, за десять лет в регионе заболеваемость по этому профилю возросла на 15,7%, а в Тольятти отмечается рост всего на 0,8%.

По онкологическим заболеваниям в Автограде показатели все же выше, чем по региону, зато ниже, чем в столице губернии. Так, в среднем по Самарской области на одну тысячу жителей приходится 5,1 случая рака, в Тольятти - 5,2, а в Самаре - 5,4. Большим плюсом тольяттинской онкологической службы является то, что выявляемость рака на ранних стадиях в Тольятти выше, чем в Самарской области. Не исключено, что этим обусловлен и чуть более высокий, чем по региону, показатель заболеваемости.

При этом если говорить о конкретных онкологических диагнозах, то в структуре общей заболеваемости чаще всего возникают рак молочной железы, легкого, предстательной железы, желудка и колоректальный рак (поражающий прямую кишку).

Злокачественными новообразованиями чаще всего заболевают люди пожилого возраста. Многочисленные исследования причин возникновения раковых поражений подтверждают, что изменения в организме, которые происходят в процессе старения, создают благоприятные условия для развития злокачественных новообразований. То есть у людей с возрастом снижается иммунитет, замедляется метаболизм и возникает метаболическая иммунодепрессия. К тому же снижается репарация ДНК — то есть способность клеток организма исправлять в молекулах ДНК повреждения, которые происходят в результате биосинтеза и прочей внутриклеточной жизнедеятельности или внешних воздействий.

На развитие онкозаболеваний влияют следующие факторы риска: 35% случаев рака связано с особенностями питания, 30% — с курением, 10% — с инфекциями, 4% — с факторами производственной среды и лишь 2-3% — с загрязнением окружающей среды.

"Таким образом, прирост числа жителей Тольятти, заболевших злокачественными новообразованиями, может быть обусловлен как старением населения, так и воздействием факторов риска, основная масса которых связана исключительно с образом жизни — с особенностями питания и курением. По этой причине важная роль в профилактике рака отводится поведению человека и его ответственному отношению к собственному здоровью, то есть правильному питанию, отказу от вредных привычек и т. п. При этом показатель смертности от всех причин в Тольятти, в том числе от онкологических заболеваний, ниже, чем по Самарской области. Следует отметить, что на 100 тыс. населения в Тольятти он составляет 8,9, а по региону он равен 13,8", — констатирует минздрав.

На вопрос о влиянии именно производственных выбросов на здоровье населения Тольятти и региона специалисты министерства здравоохранения сообщили, что эта тема относится к компетенции управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.