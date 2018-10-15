Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

В субботу, 13 октября, в Самаре прошли международные соревнования ассистивных технологий "Нейротлон", в рамках которых атлеты набирали текст с помощью силы мысли, определяли предметы с помощью бионических глаз и ездили на нейромобилях. Мероприятие стало финальной точкой конференции "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика", которую привез в город СамГМУ.

"У меня сердце из груди выпрыгивает. Ощущения зашкаливают, ведь приходится себя контролировать, чтобы автомобиль ехал, поворачивал, дух захватывает", - переводя дыхание, рассказывает Михаил Соловьяненко, участник международных соревнований "Нейротлон" из Самары.

Несколько секунд назад он гонял по виртуальной трассе на нейромобиле. У Михаила рассеянный склероз, и на протяжении нескольких лет он прикован к инвалидному креслу. Молодой человек думал, что никогда не сядет за руль, но сделал еще больше - стал пилотом инновационного устройства.

Михаил займет третье место в этой категории и резюмирует: "Подобные мероприятия дают нам возможность воспрянуть духом и понять, что мы ничем не отличаемся от обычных людей. Это очень важно".

Для него и еще десятка людей с ограниченными возможностями здоровья "Нейротлон" - это отличная возможность понять, на что способно человеческое тело, а для ученых со всего мира - сформировать направление отрасли высоких технологий, которое специализируется на восстановлении утерянных функций организма.

Организатором соревнований выступил отраслевой союз "Нейронет", главная цель которого - сплачивать и продвигать нейронауку и ее технологии. Впервые "Нейротлон" прошел в прошлом году в Санкт-Петербурге. Тогда в соревнованиях были представлены всего четыре дисциплины, в 2018 году - уже в два раза больше.

В Самаре собственные разработки представили ведущие научно-технологические компании из Москвы, Калининграда, Нижнего Новгорода, а также из США. Среди участников - люди со всех уголков страны.

Для того чтобы прочувствовать последние тренды нейроиндустрии еще больше, организаторы погрузили зрителей и атлетов в единый космический сценарий.

Соревноваться пришлось в восьми дисциплинах. В категории BCI (интерфейс "мозг-компьютер") участники стали пилотами космического корабля, который должен был пройти сложную трассу, то замедляясь, то набирая ход. Управление кораблем происходило за счет считывания активности головного мозга, а расшифровывал данные портативный электроэнцефалограф.

В числе участников выступила и самарчанка Елена Ануфриева. После первого раунда она заняла второе место. "Я до сих пор боюсь. Прорвемся! Кораблю шептала: "Давай, поехали, ну что же ты стоишь. Надеюсь, что выйду в финал!" - поделилась впечатлениями участница. В итоге Елена попала в пятерку лучших.

В категории DBN - технологии и устройства для лиц с нарушениями слуха и зрения, их участникам предстояло обойти препятствия на трассе и на столе среди предложенных предметов найти мобильный телефон.

Вадим Арцев из Москвы оказался третьим в дисциплине. Молодой человек приехал на соревнования вместе с разработчиком системы суррогатного зрения. У юноши отслоение сетчатки глаза, он не видит даже светлые пятна. Устройство, напоминающее очки из фильмов про супергероев, практически вернуло ему зрение.

"Я вижу ту же картинку, которую видит и обычный человек, только в черно-белом варианте. Очки делают снимок раз в секунду, потому и картинка в эту секунду статична. Сначала было тяжело привыкнуть, мои ощущения напоминали белый шум в телевизоре, - рассказывает Вадим. - С непривычки болела голова. Сейчас все хорошо, получается даже разговаривать во время звукового сигнала".

"Мы собрали все вместе: устройство, программу и методику обучения незрячего, которая позволяет через определенное время воспринимать пространство, - продолжает разработчик системы суррогатного зрения Игорь Трапезников. - В устройстве есть камера, которая преобразует изображение в комплекс звуков, яркость кодируется громкостью, расположение по вертикали - с помощью тона сигнала, а расположение по горизонтали - с помощью тона сигнала. Все вместе это формирует звуковую картину, и человек через определенное время начинает ее воспринимать. Наша технология не инвазивна и доступна как пациентам с нарушениями в зрительном перекрестке, так и с проблемами с сетчаткой глаза и в зрительном нерве".

Возвращать потерянное зрение - только часть фантастики, которая стала реальностью. Помочь людям, у которых нет возможности общаться, - еще одна важная задача для тех, кто занимается нейротехнологиями.

Владислав Чеботарев - участник категории NPT (набор текста на компьютере силой мысли). Несколько лет назад мужчина получил травму шейного отдела позвоночника, после чего у него перестали работать руки.

"Просто думаешь об этой букве - и она появляется. Так можно набрать любое предложение, у нас на тренировках, к примеру, было: "Дирижабль улетел", - рассказал Владислав.

"Нейротехнологии - это веяние времени, каким в свое время была хирургия. С помощью них могут решаться многие проблемы человека. Возьмем абсолютно очевидный пример: пациент не может говорить, двигаться и даже дышать. Как ему быть? Он когнитивно сохранен, все понимает и слышит, но не может коммуницировать с внешним миром, и от этого теряется смысл жизни. Если придумать нейротехнологию, которая может расшифровывать намерение человека или расшифровать желание произнести ту или иную букву, то такие люди будут иметь возможность набрать текст. На этом "Нейротлоне" как раз и присутствует такая технология - это Нейрочат. Я - научный руководитель этого проекта. Эта технология не просто помогает человеку набирать текст, не говоря ни слова и не прикасаясь к компьютерной клавиатуре, - она позволяет зайти в Интернет и быть полноценным социальным субъектом. В нашей стране ежегодно диагностируется более 400 тыс. новых инсультов. Эта технология уже реально помогает людям", - объяснил Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. М.В.Ломоносова.

Возвращать возможность видеть, читать, писать и ходить. В числе атлетов - люди, которые научились управлять экзоскелетами. Виталий Данилов из Москвы занял первое место: "Основная задача - чтобы экзоскелет стал частью твоего тела, потому что нужно адаптироваться, почувствовать в нем равновесие. Конечно, немаловажно развитие плечевого пояса, потому что основная опора приходится на канадские палочки. Главное - "нахаживать" часы. Для любого человека, который хотя бы на время утратил возможность передвигаться, - это неописуемая радость. Он управляется с помощью "умного" костыля, в него внедрен паттерн ходьбы с шириной и высотой шага, настройки все индивидуальны. С кнопки "старт" или "стоп" я уже могу запустить режим движения: ходьба по лестнице, медленный или быстрый шаг. Травма у меня с 2006 года, впервые я "вертикализовался" в 2015 году, участвовал в первых клинических исследованиях РНИМУ им. Н.И.Пирогова, мне посчастливилось попасть в число первых людей, которые тестировали устройство".

Также участники выполняли задачи в категории "Протезы верхних и нижних конечностей", управляли креслом-коляской с помощью интерфейса "мозг-компьютер". Впервые в этом году добавилась категория "Нейрореабилитация", которая была создана по инициативе разработчиков из СамГМУ.

"ReviVR - это продукт, который направлен на реабилитацию пациентов с поражениями нижних конечностей с помощью виртуальной реальности. Сегодня мы демонстрируем одну из возможностей этого инструмента - управление с помощью электромиографии. Если пациент правильно и в нужной последовательности напрягает мышцы, то он делает шаг в виртуальном пространстве. Поочередно напрягая, он движется без остановки. Технология помогает восстановиться пациентам после инсульта. В будущем она может быть ориентирована на тех, у кого диагностированы спинальная травма и рассеянный склероз", - объяснил Сергей Ровнов, инженер-разработчик Центра прорывных технологий "IT в медицине" СамГМУ.

"Самара становится центром нейротехнологий, причем на уровне России. Главная задача - внедрить новые технологии, которые создаются учеными со всего мира, и "Нейротлон" - как раз очень знаковое мероприятие в этом плане. Уровень разработок СамГМУ сопоставим с разработками отечественных ученых. Все то, что создают наши инженеры, должно помочь людям с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни, должно улучшить качество их жизни. Как бы фантастически ни звучало, что человек усилием мысли двигает протезом, - это реально", - рассказал во время открытия соревнований Александр Колсанов, директор Института инновационного развития СамГМУ.

"Сочетание и "Нейротлона", и практической конференции - это очень позитивный практический эффект. С одной стороны - ученые, которые пытаются разгадать тайны мозга и определить, как дистанционно можно управлять устройствами, с другой стороны - люди с ограниченными возможностями здоровья учатся дистанционно управлять устройствами. Самарская область - один из лидеров в Российской Федерации по теме "Нейронета". В коалиции с московскими, нижегородскими вузами мы создаем уникальные решения. Для нашей страны разработки СамГМУ являются ведущими", - поддержал мысль Станислав Казарин, врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области.