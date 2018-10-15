Авиакомпания ИрАэро начала полеты из Самары в Китай

Открылось прямое авиасообщение между Самарской областью и Китаем, сообщает пресс-служба аэропорта "Курумоч".

Первый рейс из Курумоча в Хайнань 15 октября выполнила авиакомпания "ИрАэро".

Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. На этом направлении авиакомпания задействует дальнемагистральный Boeing 777-200 вместимостью 371 пассажир.

Загрузка первого рейса из Самары составила почти 100%. Авиакомпания и туроператор анонсировали рейсы по данному направлению в октябре 2018 г. по понедельникам (вылет в 11.05 местного времени), в ноябре — по средам (вылет в 13.20). Время в пути составляет около восьми часов.

Аэропорт прибытия — тропический город Хайкоу, столица южнокитайской провинции Хайнань (находится на севере одноименного с провинцией острова).