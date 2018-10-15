В Большеглушицком районе откроется отремонтированный ФАП

Во вторник, 16 октября, в с. Таш-Кустьяново состоится открытие отремонтированного ФАПа (Фельдшерско-акушерский пункт) Большеглушицкой ЦРБ.

В мероприятии примут участие директор ТФОМС Самарской области Виктор Мокшин и главный врач Большеглушицкой ЦРБ Николай Юрицин, сотрудники больницы и жители села.

Представители ТФОМС провели ремонт в медицинском учреждении в рамках Всероссийского субботника "ДоброВСело", который проходит в регионах страны.